Kampüste 'sevgi' nöbeti - Son Dakika

Kampüste 'sevgi' nöbeti

İzmir Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) akademisyen ve öğrenciler, pandemi koşullarının da etkisiyle mama ve su bulmakta zorlanan, sağlık ihtiyaçları için kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak "sevgi nöbeti" başlattı.

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İzmir Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) akademisyen ve öğrenciler, pandemi koşullarının da etkisiyle mama ve su bulmakta zorlanan, sağlık ihtiyaçları için kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak "sevgi nöbeti" başlattı. Gönüllü 5 akademisyen ve öğrenciler, sadece beslenme değil hayvanların aşılanması ve özel veterinerde kontrollerinin sağlanması içinde seferber olurken, üniversite yönetimi sokak hayvanları için her ay yaklaşık 200 kilo mama desteği sağlıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), korona virüsü vakalarının ülkemizde görülmeye başladığı mart ayında, "Sokaklar boş, onların tabakları dolu olsun" sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı.

Kampanya kısa sürede büyüdü ve her kesimden destek gördü. Yaşanan süreçte, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için büyük çaba gösterilirken, gönüllü akademisyenler de kendi içlerinde bir takvim oluşturarak sabah ve akşam saatlerinde düzenli olarak besleme yaptı.

50'den fazla kedi, çok sayıda köpek

Kampanya, öğrencilerin de katılımıyla giderek büyüdü ve bu zamana kadar genişleyerek devam etti. Kampüs çevresindekilerde dahil olmak üzere 50'den fazla kedi ve çok sayıda köpeğin beslenme ihtiyacı karşılandı, gözleri görmeyen ya da parazit ve mantar gibi birçok sıkıntı yaşadığı anlaşılan sokak hayvanlarının veterinerde tedavisi sağlandı. Üniversite yönetiminin de her ay düzenli olarak mama alımına karar vermesi, kampanyanın güçlenerek sürdürülmesinde etkili oldu.

Gönüllü ekipte yer alan İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Öğretim Görevlisi Sedef Ahuoğlu, güçleri yettiği kadar sokak hayvanlarına destek olacaklarını belirterek, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ahuoğlu, "Pandemi döneminde başladığımız çalışmaları, bugüne kadar aralıksız sürdürdük. Ben, gönüllü arkadaşlarım ve bize destek veren öğrencilerimiz, sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Elbette üniversite yönetimimizin sağladığı destek, bizlere güç ve cesaret verdi. Bu ay içinde 8 canlımızı kısırlaştırdık. Kampüsümüzde bulduğumuz yaralı bir karganın tedavi edilmesini sağladık. Acil durumlara karşı, üniversitemizde hayvanseverlerin ulaşacağı özel bir 'yardım kiti' oluşturduk. 'Foxi' ve 'Tilki' adında kampüsümüzün vazgeçilmezi olan iki köpeğimiz, bir de kirpimiz var. Üniversite olarak yaptığımız çalışmalar ve sokak hayvanlarına sağladığımız destekle örnek olduğumuzu düşünüyorum" dedi. - İZMİR

Kampüste 'sevgi' nöbeti
Kampüste 'sevgi' nöbeti
Kampüste 'sevgi' nöbeti

Üniversite, Ekonomi, İzmir, Mama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kampüste 'sevgi' nöbeti - Son Dakika

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