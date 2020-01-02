Kampüste traktörün çarpmasıyla ölen Sezen'in babası, kampanya başlattı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Vehbi B. için yapılan tutuklama talebinin reddedilmesinin ardından genç kızın babası Metin Zambak, sosyal medyada '#sezenzambakicinadalet' etiketiyle kampanya başlattı.

Kaza, 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zambak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, tutanak hazırladı.

Kaza tespit tutanağında, traktör sürücüsü 'sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu. Vehbi B. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi 'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında ailenin avukatı Turan Aras, Vehbi B.'nin tutuklanmasını talep etti, ancak mahkeme heyeti bu isteği reddetti. Heyet, kazanın meydana geldiği yerde 3 uzman tarafından yapılacak olan bilirkişi raporunun istenmesi ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Heyet ayrıca Vehbi B.'nin, 'konut terk etmeme' adli kontrol şartını, haftanın 3 günü karakola giderek imza atması şeklinde değiştirdi.

'ADALET ARAYAN ACILI BİR BABAYIM'

Mahkemenin verdiği karar aile tarafından tepkiyle karşılanırken, Sezen'in babası Metin Zambak, sosyal medyada '#sezenzambakicinadalet' etiketiyle kampanya başladı. Baba Zambak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Benim canımın içi, çimen gözlü ciğerparem kızımın, 1'incilikle bitirdiği Ege Üniversitesi'nde sorumsuz, lakayt ve kural tanımaz şoförün kullandığı traktör çarpması sonucunda yaşama hakkı elinden alındı. İlk duruşmanın ardından şoföre, 'Gördüm ama karşıya geçeceğini düşünmedim' demesine rağmen ödül gibi üç gün imza atmak şartıyla serbestlik verildi. Sezenimin, 12 metrelik yolun 10,5 metresini tamamlamasına ve karşıya geçmesine sadece iki adım kalmasına rağmen, traktör sürücüsünün yayayı gördüğünü itiraf etmesine rağmen, kamera kayıtlarında görüldüğü üzere şoförün iki arkadaşıyla sohbet etmesine ve tanıklara rağmen bu şoför elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Üstelik işine de geri dönecek. Ben bu tarz bir olayın başkalarının da başına gelmemesi ve Sezen'in emsal teşkil etmesi için adalet isteyen bir babayım. Hayatımızı derinden sarsan, bizden yaşama umutlarımızı çalan, hayallerimizi yok eden bu olayın duyurulması ve yayılması için yardımlarınızı bekliyorum."

Zambak'ın yaptığı paylaşımın ardından, #sezenzambakicinadalet etiketi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.