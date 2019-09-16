Son Dakika Haberleri: Kampüste traktörün çarptığı sezen, öldü
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Kampüste traktörün çarptığı sezen, öldü

1 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kampüste traktörün çarptığı sezen, öldü, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktör sürücüsü Vehbi B. ise gözaltına alındı.
Kaza sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, olay yerine gelerek, bilgi aldı. Sezen Zambak'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ege Üniversitesi Senatosu'nca alınan kararla 2 günlük yas ilan edildi.


Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:16 Kaynak: DHA
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