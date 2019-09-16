Kampüste traktörün çarptığı sezen, öldü (2)
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PROBİYOTİK YOĞURT PROJESİNİ HAZIRLIYORDUEge Üniversitesi Kampüsü'nde, sulama traktörünün altına kalarak hayatını kaybeden, Süt Teknolojisi bölümünden birincilikle mezun olan Sezen Zambak'ın (23), Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği, 'Probiyotik...
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:03 Kaynak: DHA
PROBİYOTİK YOĞURT PROJESİNİ HAZIRLIYORDU
Ege Üniversitesi Kampüsü'nde, sulama traktörünün altına kalarak hayatını kaybeden, Süt Teknolojisi bölümünden birincilikle mezun olan Sezen Zambak'ın (23), Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği, 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı zamanda, bir dönem Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi Genç ZMO Başkanlığı görevini de yapan Zambak'ın, insan sağlığı açısından daha faydalı bir yoğurt üretiminin imkanını araştırdığı öğrenildi.
Davut CAN/ İZMİR,
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