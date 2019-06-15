Son Dakika Haberleri: Kampüste yanlış okula giren aday geç kalınca sınava alınmadı
Son Dakika Güncel Haber

Kampüste yanlış okula giren aday geç kalınca sınava alınmadı

2 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk günündeki temel yeterlilik sınavında, kampüsteki yanlış sınav merkezi okula giren aday, bunu fark ettiğinde doğru okulunu ararken bu durum geç kalmasına yol açınca sınava alınmadı.

Kampüste yanlış okula giren aday geç kalınca sınava alınmadı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk günündeki temel yeterlilik sınavında, kampüsteki yanlış sınav merkezi okula giren aday, bunu fark ettiğinde doğru okulunu ararken bu durum geç kalmasına yol açınca sınava alınmadı.

Beyşehir'de 10 sınav merkezinde yapılan, 2 bin 588 adayın katılacağının açıklandığı temel yeterlilik sınavında, önceki yıllarda olduğu gibi yine bilindik manzaralar yaşandı. Sınavın başlayacağı saat 10.15'ten 15 dakika önce kapılar kapandı ve geç kalan öğrenciler sınav merkezlerine alınmadı. Ali Akkanat Kampüsündeki sınav merkezi olan fakülte ve yükseköğrenim kurumlarında yapılan sınava kapıların kapanacağı saat 10.00'dan dakikalar önce gelen adaylar, geç kalmamak için koşarak sınava girebildi. Saat 10.00 olduğunda kapıların kapanmasının ardından kampüste koşmaya başlayarak yanlış okula girdiğini belirten bir aday, geldiği Ali Akkanat Turizm Fakültesi önünde kapıların kapalı olması üzerine içeriye giremedi.

Gazetecilere ve görevlilere, yanlış okul olan Ali Akkanat İşletme Fakültesine girdiğini söyleyen ve kapı önünde Hüyük ilçesinden Beyşehir'e sınav için geldiğini belirten aday, umutsuz bir şekilde 'Almazlar artık bizi' sözleriyle, geldiği Ali Akkanat Turizm Fakültesi önünde kapıların kapalı olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Kapı önünden dönüş yapmak isteyen genç, kendisini 'Almazlar artık' diyerek yanına çağıran görevliye, sınava gireceği okulun Meslek Yüksekokulu olduğunu söyleyince, "Burası da yanlış okul, senin okul aşağıda ama bitti o iş" denilmesi üzerine ikinci kez şok yaşadı. "Ters okula yönlendirmişler, yoldan gelirken birkaç kişiye sormuştum" diyen genç, sınava giremeyerek bir yılını kaybetti ve elinde sınav kağıdıyla üzgün bir şekilde kampüsten ayrılmak zorunda kaldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
Konya, Ali Akkanat, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:10:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kampüste yanlış okula giren aday geç kalınca sınava alınmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]