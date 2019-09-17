Son Dakika Haberleri: Kampüsteki kazada ölen sezen için üniversitede hazin tören (2)
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Kampüsteki kazada ölen sezen için üniversitede hazin tören (2)

33 dakika önce

GENÇ KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİİzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yoldan karşıya geçmek istediği sırada traktörün altıda kalıp hayatını kaybeden Sezen Zambak için (23), Çiğli ilçesindeki Yaka Mahallesi Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi.

Kampüsteki kazada ölen sezen için üniversitede hazin tören (2), System.String[]

GENÇ KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yoldan karşıya geçmek istediği sırada traktörün altıda kalıp hayatını kaybeden Sezen Zambak için (23), Çiğli ilçesindeki Yaka Mahallesi Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazında, baba Metin Zambak ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Kevser Zambak ise cami bahçesine gelemedi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, acılı baba Metin Zambak'ı bir an olsun yalnız bırakmayıp, teskin etti. Sevilen öğrenci Sezen Zambak'ın arkadaşları ve akrabaları ise üzerine Türk bayrağı örtülü olan, yemeni ve karanfiller bırakılan tabutun başında nöbet tuttu. Baba Metin Zambak'ın, kızının tabutuna son kez sarılması, yürekleri burktu. Helallik alınmasının ve cenaze namazının kılınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Çiğli Mezarlığı'na defnedildi. Genç kızın, dedesinin mezarının üzerine defnedildiği öğrenildi.
Davut CAN - Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR,


Ege Üniversitesi, Bornova, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:59 Kaynak: DHA
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