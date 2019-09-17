Kampüsteki kazada ölen Sezen için üniversitede hazin tören (2)

GENÇ KIZIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yolun karşısına geçmek istediği sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak (23), Çiğli ilçesindeki Yaka Mahallesi Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazında, baba Metin Zambak ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Kevser Zambak ise cami bahçesine gelemedi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, acılı baba Metin Zambak'ı bir an olsun yalnız bırakmayıp, teskin etti. Sevilen öğrenci Sezen Zambak'ın arkadaşları ve akrabaları ise üzerine Türk bayrağı örtülü olan, yemeni ve karanfiller bırakılan tabutun başında nöbet tuttu. Baba Metin Zambak'ın, kızının tabutuna son kez sarılması, yürekleri burktu. Helallik alınmasının ve cenaze namazının kılınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Çiğli Mezarlığı'na defnedildi. Genç kızın, dedesinin mezarının üzerine defnedildiği öğrenildi.