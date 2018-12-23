Kampüsteki Sahipsiz Hayvanların Bakımı Onlardan Soruluyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki üniversite yerleşkesinde eğitim gören öğrenciler, yaptıkları kulübelerdeki barınan 150 köpeğin yiyecek ihtiyacını kampüs içindeki yemekhane artıkları ve bağışlarla karşılıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki üniversite yerleşkesinde eğitim gören öğrenciler, yaptıkları kulübelerdeki barınan 150 köpeğin yiyecek ihtiyacını kampüs içindeki yemekhane artıkları ve bağışlarla karşılıyor.



İzmit Umuttepe'de bulunan üniversitesi kampüsünde öğrenciler tarafından kurulan Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyeleri, kulüp bünyesinde kurdukları yemek toplama, sağlık bakım alanı, sponsorluk, sosyal medya ve tasarlama komisyonlarında görev alarak kampüsteki sahipsiz köpeklerin bakımlarını yapıyorlar. 2013 yılında kurulan kulüpte aktif olarak rol alan öğrenciler, Umuttepe kampüsü ve yerleşke bölgesinde bulunan Kent Ormanı'ndaki hayvanların, yemek ve barınmaları için çabalıyor.



Rektörlükten aldıkları izinle kampüste bulunan yemekhanede artan yemekleri toplayan öğrenciler, yerleşke alanında oluşturulan 15 besleme noktasında sahipsiz 150 köpeğe dağıtıyorlar. Her geçen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kulübün büyümesi ile besleme işleminin ardından yaralı hayvanların tedavisini ve oluşturdukları bakım alanında sağlık durumunun takip edilmesi de sağlanıyor. Öğrenciler, üniversite yerleşkesinde bulunan yemekhanenin kapalı olduğu günlerde ise belediyelerin destekleri, yapılan sponsorluklar ve bağışlar ile alınan mamalar ile hayvanların yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar.



Yemekhanenin kapalı olduğu günlerde besleme konusunda büyük sorunlar yaşayan öğrenciler, yaklaşan sömestr tatilinde köpeklerin beslenmesi için mamalara ihtiyaç duyuyorlar. Havaların soğuması ile köpeklerin barınabilecekleri kulübenin yetersiz olduğunu söyleyen öğrenciler, yardım bekliyorlar. - KOCAELİ

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