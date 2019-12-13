Kampüsün minik konuklarına hoş tesadüf - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kampüsün minik konuklarına hoş tesadüf - Son Dakika

Kampüsün minik konuklarına hoş tesadüf

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünü üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerinin yanı sıra farklı okullardan minik öğrenciler de ziyaret ediyor.

Kampüsün minik konuklarına hoş tesadüf, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünü üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerinin yanı sıra farklı okullardan minik öğrenciler de ziyaret ediyor.


Kampüsü ziyaret eden konuklar arasında bu kez anaokulu öğrencileri vardı. Üniversiteyi ziyaret eden Cemalettin Gökay Anaokulunun minik öğrencileri bir de sürprizle karşılaştı. Kampüsü gezen anaokulu öğrencilerini gören Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, miniklerin yanına gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Çomaklı ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Levent Eraslan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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