Kamşusunun oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

KAYSERİ'de Serdar Çınar'ı (50), aynı mahallede oturan komşusunun oğlu A.T (16) tarafından göğsünden ve karnında bıçaklanarak öldürdü.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Ahievran Mahallesi Ilıca Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan mobilyacı Serdar Çınar, iddiaya göre komşusunun oğlu A.T.'ye yaşı tutmadığı için kendi kimliğinin üzerine faturalı hat aldı. 16 yaşındaki işsiz genç bir süre cep telefonu faturasını ödemeyince ikili arasında borç tartışması çıktı. Küfürleşme ile başlayan tartışmada A.T yanında taşıdığı bıçağı Serdar Çınar'ı göğsünde ve karnından yaraladı. Yere yığılan Çınar, komşuları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesine getirildi. Mobilyacı Çınar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Polis cinayet şüphelisi A.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.