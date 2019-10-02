Son Dakika Haberleri: Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak
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Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak

1 saat önce

Kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi.

Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak, System.String[]

Kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2.0 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanun'un mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:31 Kaynak: DHA
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