Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak
1 saat önce
Kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:31 Kaynak: DHA
Kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2.0 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanun'un mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
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