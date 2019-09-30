Son Dakika Haberleri: "Kamu alımlarında yabancıya nakit, yerliye vade olmamalı"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Kamu alımlarında yabancıya nakit, yerliye vade olmamalı"

1 saat önce

"Her şeyi üretiriz. Yeter ki kamu, yerliyi tercih etsin ve bu yolla gelişimine yardımcı olsun" diyen OSTİM Başkanı Orhan Aydın, yabancı ürün için anında akreditif açan kamu kurumlarının bu hassasiyeti yerli ürün için de göstermesi gerektiğini söyledi.

"Her şeyi üretiriz. Yeter ki kamu, yerliyi tercih etsin ve bu yolla gelişimine yardımcı olsun" diyen OSTİM Başkanı Orhan Aydın, yabancı ürün için anında akreditif açan kamu kurumlarının bu hassasiyeti yerli ürün için de göstermesi gerektiğini söyledi.

Orhan Aydın, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Kamu bankaları, konut kredilerinde yapılandırmaya gidiyor
Kuşadası'nda ünlü 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı Çevreci Greta'nın fotoğrafındaki pet şişe detayı büyük tepki çekti Takipçileri, ten rengi şortuyla ip atlayan hava durumu sunucusunu çıplak zannetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 09:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kamu alımlarında yabancıya nakit, yerliye vade olmamalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]