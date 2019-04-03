Son Dakika Haberleri: Kamu alımlarında "yerli malı" düzenlemesi

Kamu alımlarında "yerli malı" düzenlemesi

1 saat önce

Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi verilmeyecek.

Kamu alımlarında
Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi verilmeyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:39 

Ekonomi
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