Kamu alımlarında "yerli malı" düzenlemesi

Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi verilmeyecek.

Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi verilmeyecek.

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