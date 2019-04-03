Kamu alımlarında "yerli malı" düzenlemesi
47 dakika önce
Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi verilmeyecek.
Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi verilmeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:49
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