Kamu-Ar: 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayısta 6 Bin 465, Yoksulluk Sınırı 19 Bin 404 Liraya Yükseldi

Birleşik Kamu-İş'in Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın mayıs ayı açlık- yoksulluk araştırmasına göre; açlık sınırında son bir ayda 295 lira, son bir yılda ise 3 bin 34 liralık artış yaşandı. Açlık sınırı 6 bin 465 TL, yoksulluk sınırı ise 19 bin 404 TL'ye yükseldi.

Birleşik Kamu-İş'in Ar-Ge birimi KAMU-AR, 4 kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak hesapladığı açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2022 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, açlık sınırı mayısta bir önceki aya göre 295 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 637 lira artarak 12 bin 941 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı da 930 lira daha artarak 19 bin 404 lira çıktı.

Geçen yıl mayıs ayına göre ise açlık sınırı 3 bin 34 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 bin 88 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 8 bin 199 liralık artış gösterdi.

AÇLIK SINIRI: 6 bin 465 TL

Araştırmaya göre; 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödemesi gereken para mayıs ayı gıda fiyatlarıyla 6 bin 465 lira olarak hesaplandı.

Yapılan hesaplamada şu bilgilere yer verildi:

"- Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 183 lira, son bir yılda ise 821 lira artarak bin 745 liraya kadar yükseldi.

-Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 2 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 76 liralık artışla 161 lira oldu.

-Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama mayısta bir önceki aya göre 119 lira artarak bin 576 liraya yükseldi.

-Meyve için harcanması gereken para mayısta 42 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 148 lira artarak 539 lira oldu.

-Sebze harcamasının parasal tutarı da mayısta önceki aya göre 196 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 515 lira artarak 883 lira oldu.

-Mayısta, 37 lira artarak 618 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir ayda 330 lira arttı.

-Pirinç ve bulgur harcamaları mayısta değişmedi ancak son bir yılda ise 96 lira artarak 243 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise mayısta 7 lira daha artarak 211 liraya çıktı.

-Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da mayısta 82 lira artarak 402 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 19 lira artarak 137 liraya yükseldi.

-Yetişkin erkek için 2.800 kalori, yetişkin bir kadın için 2.200 kalori, genç için 3.000 kalori ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre mayısta açlık sınırı yetişkin bir erkek için bin 888 lira, yetişkin bir kadın için bin 482 lira, çocuk için bin 76 lira ve genç için de 2 bin 20 lira oldu."

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini "yoksunluk hissi duymadan" karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da mayısta 637 liralık artışla 12 bin 941 liraya yükseldi.

Araştırmanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"-Mayıs'ta giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 834 lira oldu. Barınma (kira dahil) harcamaları 2 bin 831 liraya yükseldi.

-Ev eşyası harcamaları bin 729 lira, sağlık harcamaları 537 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 3.578 liraya kadar çıktı, haberleşme harcamaları 607 lira, eğlence ve kültür harcamaları 486 lira oldu.

-Eğitim harcamaları 334 liraya yükselirken, tatil harcamaları 1.162 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 843 lira olarak hesaplandı.

-Gıda dışı harcamalarda, bu yılın ilk beş aylık döneminde 3 bin 955 lira, son bir yıllık dönemde 5 bin 88 liralık artış yaşandı."

YOKSULLUK SINIRI: 19 BİN 404 TL

4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise mayısta 930 lira artarak 19 bin 404 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırında bu yılın ilk beş aylık döneminde 5 bin 892 lira, son bir yılda ise toplam 8 bin 119 liralık artış oldu.