Üye Girişi
Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor - Son Dakika

Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor

30.06.2021 00:11

Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor -Protokol ile öğrencilerin...

Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor

-Protokol ile öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve el becerilerinin arttırılması hedefleniyor

SİVAS - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol ile özel idaresi araçlarının bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi genel sekreterliği arasında imzalanan protokol kapsamında Özel İdareye ait otomobil ve hafif ticari araçların periyodik bakım ve onarımları Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılıyor. Geliştirilen proje kapsamında öğrencilerin iş hayatına hazırlanması, bilgi ve beceresinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Örnek bir eğitim modeli oluşturmak"

Proje ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Recep Basmacı, "Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülecek olan bu çalışmalarla; okulumuzun uygulama alanlarını, gerçek iş ortamına dönüşümünü sağlamak, öğrencilerimizin eğitim sürecinde alanları ile ilgi edindikleri bilgi ve becerilerine gerçek uygulama fırsatları sunarak eğitim-istihdam-üretim bağlamında örnek bir eğitim modeli oluşturmaktır. Bu protokol ile öğrenciler gerçek iş ortamında eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştirirken, iş tecrübesi kazanmış olmaları, kendi iş yerlerini kurabilme öz güvenine sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu yeterlilikte, nitelikte, aranan ve tercih edilen elaman olmaları amaçlanmaktadır. Yükseköğretime devam etmeleri halinde de almış oldukları bu eğitimlerle donanımlı, araştıran ve geliştiren yaklaşımlarıyla farklarını da ortaya koyacaklardır. Yapılan protokolü çok önemsiyoruz ve öğrencilerimizin eğitimlerine çok büyük katkı sağlayacağına da inanıyoruz " dedi.

" Aranan elamanı piyasaya sunacağız"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi ve Öğretmeni Cevdet Çiftçi, ara eleman değil aranan elamanı yetiştirdiklerini söyleyerek, "Dal olarak otomotiv elektromekanik dalında eğitim yapmaktayız. Bu dalda yetişen öğrencilerimiz motorlu kara taşıtlarının ve otomotiv satış sonrası hizmetlerinde çalışacak nitelikli kalifiye elemanların yetiştirtilmesi için eğitim ve öğretimini yapıyoruz. Alanımızda birçok Avrupa Birliği projesi Kalkınma Ajanslarından destek alarak projeler yürütmekteyiz. En sonunda İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürümüz arasında imzalanan protokol ile burada İl Özel İdaresine ait hafif ticari araçların ve otomotivlerin periyodik bakımlarının yapılması kararlaştırıldı. Bu protokol ile öğrencilerimiz aldıkları teorik eğitimleri uygulama fırsatı bulacaktır. Böylelikle piyasanın ihtiyacı olan kalifiye, nitelikli ve son günlerin moda tabiri ile ara elaman değil aranan elemanı biz piyasanın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencisi İhsan Bakırel ise " Bu projenin bize yönelik olması çok güzel bir şey. Biz burada teorik olarak öğreniyoruz ama bizim pratikte eksiklerimiz oluyordu. Ama bu proje ile hem teorik olarak hem de pratik olarak araçlar üzerinde eğitimlerimizi tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor
Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor
Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor
Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç'i 2-1 mağlup eden Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu 00:34 EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsveç'i 2-1 mağlup eden Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı 00:14 İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet 00:00 Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum 23:16 Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Celil Nalçakan 22:56 Ünlü oyuncu Celil Nalçakan "istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım" diyerek kendisini ihbar etti Türkiye çocuklara istismarı konuşurken Elmalı Belediye Başkanı, davanın ilçeyle anılmasına takıldı 21:12 Türkiye çocuklara istismarı konuşurken Elmalı Belediye Başkanı, davanın ilçeyle anılmasına takıldı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı, sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı 20:12 Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı, sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla 19:08 Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla

Son Dakika Haberleri
18:34 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
18:32 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi
17:51 Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!
17:39 Cinnet geçiren şahıs, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
17:37 Özenle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:03 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu         
00:37
Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün sona eriyor Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün sona eriyor         
00:25
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı         
23:25
Sarıyer'de vahşet! Cani adam, yavru köpeği zehirli ok ile vurdu Sarıyer'de vahşet! Cani adam, yavru köpeği zehirli ok ile vurdu         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti         
17:50
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 00:49:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamu araçlarının bakım ve onarımları meslek lisesinde yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement