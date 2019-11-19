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Kamu Araştırmaları Vakfı Başkanı Saran'dan Başkan Gürkan'a ziyaret

6 saat önce

Malatya eski valilerinden Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Başkanı Prof. Dr. Ulvi Saran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Kamu Araştırmaları Vakfı Başkanı Saran'dan Başkan Gürkan'a ziyaret, System.String[]

Malatya eski valilerinden Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Başkanı Prof. Dr. Ulvi Saran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.


KAV Başkanı Saran, "Malatya şehrinin geliştiğini birçok açıdan Türkiye'de dikkat çeker duruma geldiğini gözlemlemekteyiz. Sayın Başkanımızın bu konudaki çalışmalarından ve gösterdiği nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Film Festivalinin 9.sunu tertip ederek gelecek için ümit veriyor. Malatya bundan sonra her yönüyle önemli bir kent olarak kültür ve sanat merkezi olarak varlığını sürdüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize, bütün Malatyalılara selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.


Malatya eski Valisini Malatya'da tekrar ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Gürkan, "Sayın valimizi Malatya'da görev yaptığı süre içerisinde Battalgazi Belediye Başkanı olarak birlikte çalışma imkanı bulduk. Sayın Valimizle çok güzel çalışma ortamı yakaladık. Malatya için mesai mefhumu olmadan, gece, gündüz daha güzel hizmetlerin gelmesi için çalışmalar sergiledi.


Beydağı'nın ağaçlandırılmasından, tarihi yapıların korunmasına, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasındaki çalışmalarını yakinen müşahede ettik. " ifadelerini kullandı. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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