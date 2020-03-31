Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirlere erteleme - Son Dakika

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Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirlere erteleme
6 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirlerin 6 ay ertelendiği açıklandı.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirlerin 6 ay ertelendiği açıklandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde, kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:58 Kaynak: DHA
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