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Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinin borçları ertelendi
29 dakika önce
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinin borçları 6 ay süreyle ertelendi.
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinin borçları 6 ay süreyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:22
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