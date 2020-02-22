"Kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar çekiliyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar çekiliyor' - Son Dakika

"Kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar çekiliyor"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hicarcıklıoğlu, hükumetin yeni torba yasa düzenlemesiyle 100 milyar lira daha kefalet verebilecek noktaya gelindiğini ve öncekinden kalan ile beraber toplam 150 milyar lira kefil olma imkanlarının önünün açıldığını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hicarcıklıoğlu, hükumetin yeni torba yasa düzenlemesiyle 100 milyar lira daha kefalet verebilecek noktaya gelindiğini ve öncekinden kalan ile beraber toplam 150 milyar lira kefil olma imkanlarının önünün açıldığını vurguladı.


Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar Ödül Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son 1 yıldır kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Bu devrede bizlerin de ve hükumetin aldığı inisiyatifle kamu bankaları devreye girerek hem faizleri düşürdüler hem de kredi vermeye başladılar. Geçende bakanımız, kamu bankalarındaki ticari faiz oranı tekrardan tek haneli rakamlara ineceğinin müjdesini verdi. Bizde, kredi garanti fonu vasıtasıyla sizlere kefil oluyoruz. Dünyada hiç bir oda sisteminin yapmadığı bir şeyi yapıyoruz. Dünyanın hiç bir oda sisteminde kendi üyesini bankaya karşı kefil olmaz. Bunu dünyada yapan tek yer TOBB ile oda ve borsalar. Öyle bir hale geldik ki baba oğluna, kardeş kardeşe, komşu komşuya bile kefil olmuyor. Senin odan sana kefil oluyor. Bu kapsamda da sizlere kefaletli olarak Türkiye genelinde sadece 2019'da yaklaşık 1 milyon üyemiz var. Bunların 165 binine kefil olmuşuz. Üyelerimiz 74 milyar lira da kredi kullanabilme şansına kavuşmuş. Oda ve borsalar daha ne yapsın? Yapacağı başka bir şey yok ki" diye konuştu.


Hicarcıklıoğlu, hükumetin yeni torba yasa düzenlemesiyle 100 milyar lira daha kefalet verebilecek noktaya gelindiğini ve öncekinden kalan ile beraber sizlere toplam 150 milyar lira kefil olma imkanlarının önünün açıldığını söyledi. 2019 yılının başındaki en büyük şikayetlerin başında bankaların aldığı pos komisyonları olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu rakam yüzde 4'lere kadar gelmişti. Özellikle perakende ve akaryakıt sektöründe bulunanlar bunu çok iyi bilirler. Bunlar karların neredeyse tamamını pos komisyonlarına devir ediyorlardı. Durumu gittik anlattık. Sağolsun onlarda 1,60 üst sınırı getirdi. Şimdi '1,60 üst sınırından fazla alınamaz' denildi. Yine, düşen enflasyona bağlı olarak tekrar alt rakamlara indirilmesi için uğraşıyoruz" dedi.


Kamu bankalarının Merkez Bankasının EFT sistemini kullandığında 20 kuruş öderken kendilerinden 20 lira talep eder hale geldiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, gelen talepler doğrultusunda 1 Mart'tan itibaren EFT, havale ve kredi erken kapama komisyonların hepsine sınırlama geleceğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini noktalıyor
Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
03:00 Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 04:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar çekiliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]