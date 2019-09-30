Kamu bankaları eski kredileri daha düşük faizle yeniliyor
1 saat önce
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredisi faizlerinde ağustos ayında gerçekleştirilen indirimden önce kredi kullanan ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlayacak.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredisi faizlerinde ağustos ayında gerçekleştirilen indirimden önce kredi kullanan ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlayacak.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, ekonomideki olumlu gelişmeler ile faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos ayı itibarıyla konut kredilerinde faiz indirimine gidildiği, 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullandırımına başlandığı anımsatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:01
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