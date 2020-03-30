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Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan...
6 saat önce
Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlatacak.
Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlatacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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