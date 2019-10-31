Kamu bankaları ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan balık ekmek tartışmasıyla ilgili yeni açıklama: Balık ekmek lezzetini kaldırma diye bir şey yok