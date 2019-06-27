Son Dakika Haberleri: Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
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Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

1 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak.

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak, System.String[]
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53 
vakıfbank, ziraat bankası, imar, Ekonomi
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