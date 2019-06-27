Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
1 saat önce
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53
, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak.
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