Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek - Son Dakika

Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek

26.10.2020 14:29

Son dakika: Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdiğini duyurdu. Destekten cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar faydalanacak.

Koronavirüs salgını süresince vatandaşı yalnız bırakmayarak birçok destek paketi açıklayan kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdi. Bu kapsamda KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek.

CİROSU 3 MİLYON LİRAYA KADAR OLAN FİRMALAR YARARLANACAK

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere temel maliyetlerinin karşılaması, böylece KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesi ile beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedefleniyor. Verilen bilgiye göre, KGF teminatlı olarak 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılırken, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak.

İŞLETMELERİN MAAŞ VE KİRA GİDERLERİ KARŞILANACAK

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve Satıcılara Havale-EFT ve Kurumsal kart üzerinden ödenecek. Böylece yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

FİRMALAR NAKİT İŞLETME KREDİSİ KULLANABİLECEK

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, Kurumsal kart, DBS-Doğrudan Borçlandırma Sistemi, TZF-Tedarik Zinciri Finansmanı Mal Alımına Yönelik Teminat Mektubu, Güvenceli Çek, Nakit Çekimine Kapalı Kurumsal Kredili Mevduat Hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecek.

Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek - Son Dakika Ekonomi

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