Son Dakika Haberleri: Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
Son Dakika Güncel Haber

Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak

1 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan Ağustos ayından önce konut kredisi kullanmış müşterilerin kredileri, aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenilenecek.

Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan Ağustos ayından önce konut kredisi kullanmış müşterilerin kredileri, aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenilenecek.

Kamu bankaları, Ağustos ayından önce konut kredisi kullanmış müşterilerin kredilerinin yapılandırılmasına yönelik açıklamada bulundu. Buna göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacak. 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecek. Faiz indirimi uygulaması 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak.

Açıklamada yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olduğu belirtildi.

(İHA)

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu bankaları, konut kredilerinde yapılandırmaya gidiyor
Üç kamu bankasının taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de dahil oldu Dış ticaret açığı 2,5 milyar dolara yükseldi Sardinya Adası'ndan kum alanlara 3 bin euroya kadar ceza kesiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 11:17:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]