Son Dakika Haberleri: Kamu bankaları - Konut kredisine iki günde rekor talep
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Kamu bankaları - Konut kredisine iki günde rekor talep

3 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredisi faiz oranlarında yaptıkları indirimin ardından iki gün içinde toplamda 13 binden fazla müşterinin 2.1 milyar lira değerinde kredi başvurusu yaptığını duyurdu.

Kamu bankaları - Konut kredisine iki günde rekor talep, System.String[]
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konut kredisi faiz oranlarında yaptıkları indirimin ardından iki gün içinde toplamda 13 binden fazla müşterinin 2.1 milyar lira değerinde kredi başvurusu yaptığını duyurdu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faizlerini indirerek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık 0.99'dan başlayan oranlarla, 180 aya kadar vadeli kredi kullanımı sunduklarını duyurmuştu.
Söz konusu indirimin ardından bankalardan yapılan ortak açıklamada şu değerlendirme yapıldı:
"Yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankamıza 13 binden fazla müşteri toplamda 2.1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yapmıştır. Belirtilen başvuru tutarı, bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzdeki dönemde de devam edeceği beklenmektedir."


Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:01 Kaynak: DHA
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Kamu bankalarına rekor talep! 2 günde 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yapıldı
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