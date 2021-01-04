Kamu bankalarından ortak karar - Son Dakika

Kamu bankalarından ortak karar
04.01.2021 15:52
Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplama kararı aldı.
Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplama kararı aldı.
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım'a ait farklı ATM'ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek. ATM'ler üzerinde ortak bir tasarım olacak. Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak. Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM'lerden yerleştirilecek.
(İHA)
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