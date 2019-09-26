Kamu bankalarından otomotive özel kredi
1 saat önce
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:20
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