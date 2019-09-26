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Kamu bankalarından otomotive özel kredi

1 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı.

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:20 
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