Son Dakika Haberleri: Kamu bankalarından Platform Ortak Kartlı Sistemler'e ilişkin açıklama
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Kamu bankalarından Platform Ortak Kartlı Sistemler'e ilişkin açıklama

1 saat önce

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.

Kamu bankalarından Platform Ortak Kartlı Sistemler'e ilişkin açıklama, System.String[]

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamalarda, 21 milyon TL sermayeli Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edilmesine karar verildiği, şirkete tüzel kişilik kazandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ziraat Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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