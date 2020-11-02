Kamu Bankalarından yeni destek paketi - Son Dakika

Kamu Bankalarından yeni destek paketi

02.11.2020 11:41
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Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kamu bankalarından KOBİ'lere yönelik yeni destek paketinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kamu bankalarından KOBİ'lere yönelik yeni destek paketinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Alibeyoğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi 'nin hayata geçirildiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılanması böylelikle finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflenmiştir. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecektir. 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacaktır. Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecektir. Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecektir" dedi.

Başkan Alibeyoğlu, "İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi süreci firmalarımızı ekonomik anlamda olumsuz etkilemiş, birçok firmamızın faaliyeti durma noktasına gelmiştir. Geçtiğimiz süreçlerde açıklanan destek paketleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) öncülüğünde hayta geçirilen Nefes Kredisi Projesi ile firmalarımız pandemi sürecini daha az hasar ile atlatabilmiş ve ayakta kalabilmişlerdir. Kamu bankaları tarafından açıklanan KOBİ Destek Paketi'de piyasalarımıza can suyu olacak ve firmalarımızı rahatlatacaktır. Bu açıdan açıklanan destek paketinin üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yaşanan zorlu pandemi sürecinin bir an önce son bulmasını diliyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kamu Bankalarından yeni destek paketi

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Lirası, Kars, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kamu Bankalarından yeni destek paketi - Son Dakika Ekonomi


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