Bursa TB Başkanı Özer Matlı'dan "Mikro İşletmeler Destek Paketi" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Bursa TB Başkanı Özer Matlı'dan "Mikro İşletmeler Destek Paketi" değerlendirmesi Açıklaması

01.11.2020 10:48
Bursa TB Başkanı Özer Matlı'dan

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, kamu bankaları tarafından KOBİ'lere yönelik hayata geçirilen 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'nin, iş dünyasını bu zor dönemde biraz...

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, kamu bankaları tarafından KOBİ'lere yönelik hayata geçirilen 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'nin, iş dünyasını bu zor dönemde biraz olsun rahatlatacağını bildirdi.

Bursa TB'den yapılan açıklamaya göre Matlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede reel sektörü derinden etkileyen sorunların başında finansmana erişim konusunun geldiğini belirtti.

Pandemi sürecinde nakit sıkıntısı yaşayan KOBİ'leri desteklemek ve en iyi şekilde korumak amacıyla çatı kuruluşları olan TOBB öncülüğünde bir dizi önlemin hayata geçirildiğini hatırlatan Matlı, "Özellikle salgının başında sunduğumuz 'Nefes Kredisi' ile ekonomimizin omurgası olan KOBİ'lerimize, içinden geçtiğimiz zorlu dönemde destek olmaya çalıştık. Hükümetimizin güçlü desteğiyle iş dünyasının yanında olan kamu bankaları, küresel piyasalardaki belirsizliğin devam etmesi ve salgında görülen ikinci dalga nedeniyle darboğazdan çıkamayan KOBİ'lerimize yönelik yeni bir adım atarak geçtiğimiz günlerde Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Matlı, Mikro İşletmeler Destek Paketi'nin KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi kullanabilme imkanı sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kredi Garanti Fonu teminatlı olarak açıklanan, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalarımız yararlanabilecek. 1 milyon liranın altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin liraya kadar limit açılan kredide, 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin lira olacak. En fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak olan firmaların kredi limitinin, en az yüzde 90'lık kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla üçüncü kişilere ve satıcılara, havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Böylece KOBİ'lerimize nefes aldıracak yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacağı gibi oluşacak nakit hareketiyle piyasalar da biraz olsun rahatlayacaktır."

Özer Matlı ayrıca, Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında firmaların, Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden de Nakit İşletme Kredisi kullanabilecekleri bilgisini aktardı.

Bursa TB Başkanı Özer Matlı'dan Mikro İşletmeler Destek Paketi değerlendirmesi Açıklaması

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Yönetim Kurulu, Bursa, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa TB Başkanı Özer Matlı'dan 'Mikro İşletmeler Destek Paketi' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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