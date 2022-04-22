Kamu Başdenetçisi Malkoç: "18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir" - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, " Türkiye'de çocuklara, 18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum Kamu Denetçiliği Kurumudur." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokulunu ziyaret eden Malkoç, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve okul idarecileriyle sınıfları gezerek öğrencilerin bayramını kutladı, öğrencilere hak aramanın önemini anlattı.

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Malkoç, bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kararlaştırıldığını anımsattı.

23 Nisan'ın dünyada başka bir örneğinin bulunmadığını dile getiren Malkoç, "Türkiye'de çocuklara, 18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum Kamu Denetçiliği Kurumudur." diye konuştu.

Anayasa ve kanunlarda var olan haklar kapsamında, Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesinden ileride olduğunu belirten Malkoç, öğrencilere derslerinde bu haklarını öğrenmeleri ve gerektiğinde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

KDK'ye öğrenciler tarafından çok başvuru geldiğini aktaran Malkoç, bu başvurulardan bazılarının okullara ilişkin olduğunu, bunun üzerine ilgili kurumlarla hemen temas kurduklarını kaydetti.