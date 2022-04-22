Kamu Başdenetçisi Malkoç: "18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir" - Son Dakika
Üye Girişi

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir"

22.04.2022 12:09
Kamu Başdenetçisi Malkoç: "18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Türkiye'de çocuklara, 18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum Kamu Denetçiliği Kurumudur.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, " Türkiye'de çocuklara, 18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum Kamu Denetçiliği Kurumudur." diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokulunu ziyaret eden Malkoç, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve okul idarecileriyle sınıfları gezerek öğrencilerin bayramını kutladı, öğrencilere hak aramanın önemini anlattı.

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Malkoç, bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kararlaştırıldığını anımsattı.

23 Nisan'ın dünyada başka bir örneğinin bulunmadığını dile getiren Malkoç, "Türkiye'de çocuklara, 18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum Kamu Denetçiliği Kurumudur." diye konuştu.

Anayasa ve kanunlarda var olan haklar kapsamında, Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesinden ileride olduğunu belirten Malkoç, öğrencilere derslerinde bu haklarını öğrenmeleri ve gerektiğinde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

KDK'ye öğrenciler tarafından çok başvuru geldiğini aktaran Malkoç, bu başvurulardan bazılarının okullara ilişkin olduğunu, bunun üzerine ilgili kurumlarla hemen temas kurduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Isparta'da iftar programında konuştu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Isparta'da iftar programında konuştu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsman, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç: '18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir' - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:45:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi Malkoç: "18 yaşından küçüklere dilekçe hakkı tanıyan tek kurum KDK'dir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement