Kamu Başdenetçisi Malkoç'a fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç'a fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç'a fahri doktora unvanı verildi

7 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a, Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a, Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Kamu Başdenetçisi Malkoç'a cübbe giydirdi, fahri doktora diploması verdi.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, üniversitenin ili geleceğe taşıma adına en önemli kurumsal yapı olduğunu belirterek üniversitenin sadece bilimin öğretildiği değil aynı zamanda değer yaratan, çevresini kalkındıran ve geliştiren bir merkez konumunda olduğunu söyledi.

Günümüzde bilgi üretiminin en önemli alan olduğuna, bilgi çağında bilimsel bilgiye sahip olanların gelişmeyi, kalkınmayı ve gücü elinde bulundurduğuna işaret eden Güzeloğlu, üniversitenin ortaya konulan çaba ve çalışmalarıyla ilin gelişmesi adına çok önemli kazanımları da kentle buluşturduğunu aktardı. Güzeloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 2023 hedefine giderken Diyarbakır, tarihsel geçmişinden aldığı güçle ve sahip olduğu dinamikle Türkiye'nin geleceğinde en belirleyici ilk 10 il arasında yer alacak inşallah. Üniversite çok yerinde bir kararla Malkoç'a fahri doktora unvanı tevcih etti. Bu karar için üniversiteyi tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra Malkoç tarafından "Adalet Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans verildi. Malkoç, hayatının en önemli ve en kıymetli belgesini aldığını belirterek bunun için DÜ'ye teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Türkiye'nin en önemli şehirlerden biri olduğunu, gençlerle olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Malkoç, üniversitelerin toplumun kılavuz ve rehberi olduğunu belirtti.

Malkoç, Türkiye'de 207 üniversitenin bulunduğunu, en kısa sürede dünyada ilk 100'e girecek üniversitelerin olmasını umut ettiklerini bildirerek Türkiye'nin geçmiş yıllara göre önemli mesafeler aldığını dile getirdi.

Türkiye'de 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen, 1 milyon sağlık personeli, 8 milyon üniversite öğrencisi, 150 bin akademisyen, 200 bin yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu aktaran Malkoç, bunların çok büyük rakamlar olduğunu vurguladı. Malkoç, "Eskiden yabancı filmleri izlediğimizde üniversite binalarını, hastanelerini görüp gıpta ederdik. Allah'a çok şükür Hakkari'den Ardahan'a, Şırnak'tan Edirne'ye kadar en iyileri Türkiye'de yapıldı. Geriye ne kalıyor? Bilim ve dünya bilimine alın teri dökmek, göz nuru dökmek." dedi.

Devlet ve toplumun temelini adaletin oluşturduğuna işaret eden Malkoç, toplumda huzurun ve barışın temelinde de adaletin bulunduğunu, Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen kavramın adalet olduğunu kaydetti.

Malkoç, öğrencilere kurumun çalışmaları ve görevi hakkında bilgi verdi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç'a fahri doktora unvanı verildi

Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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