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Kamu Başdenetçisi Malkoç Adıyaman'da temaslarda bulundu, konferansa katıldı Açıklaması - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç Adıyaman'da temaslarda bulundu, konferansa katıldı Açıklaması

26.11.2021 12:31
Kamu Başdenetçisi Malkoç Adıyaman'da temaslarda bulundu, konferansa katıldı Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2023 Türkiye'sinin hakkaniyet, adalet, hukuk ve demokrasi üzerinde yükseleceğini belirterek, "Önemli olan halkımızın refahı mutluluğu ve huzurudur.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2023 Türkiye'sinin hakkaniyet, adalet, hukuk ve demokrasi üzerinde yükseleceğini belirterek, "Önemli olan halkımızın refahı mutluluğu ve huzurudur." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Malkoç, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'u ziyaret etti.

Adıyaman Üniversitesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Türkiye'nin en genç, en yeni ve en dinamik kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2023 hedeflerinde bütün illerde gelişmeler olduğunu belirten Malkoç, şöyle konuştu:

"Kamu Denetçiliği Kurumu olarak diğer illerde olduğu gibi Adıyaman'da da toplumun değişik kesimleriyle görüşerek ilin sorunları ile ilgili yapılabilecek hususları raporlaştırıp Ankara'ya döndüğümüzde bakanlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Şunu memnuniyetle belirteyim ki Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda bütün illerimizde önemli gelişmeler var aynı gelişmeleri Adıyaman'da da yaşıyoruz. Özellikle üniversitelerimiz bu alanda büyük bir heyecan içerisinde. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlamak için hem ilim insanlarımız hem öğrencilerimiz ve rektörlerimiz ile yardımcıları heyecan içerisinde aynı heyecanı Adıyaman Üniversitesinde de görüyoruz. Daha 15 yıllık bir üniversite olmasına rağmen fiziki mekanlarını önemli bir ölçüde tamamlamış akademik kadrosunda da önemli gelişmeler var bu alanda Adıyaman'da ve Türkiye'deki bu heyecanı görmek bizi mutlu ediyor."

2023 Türkiye'sinin hakkaniyet, adalet, hukuk ve demokrasi üzerinde yükseleceğini ifade eden Malkoç, şöyle devam etti:

"Önemli olan 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'yi dünyadaki ilk 10 ülke arasına dahil etmek. Nasıl sağlık hizmetlerinde bunu yapıyorsak, nasıl Türkiye Türkovac aşısını geliştiriyorsa bunu bütün insanlığın hizmetine sunacaksa, mühendislerimiz dünyanın en güzel araçlarını yapıyorsa nükleer teknolojide mesafe alıyorsak veya yerli otomobili yapıyorsak aynı alanda üniversitelerimizin vasıflı ve kaliteli öğrenci yetiştirmeye devam etmesi gerekiyor. Gençler bizim teminatımız. Özellikle dünyadaki ve Türkiye çevresinde gelişen olaylar gençlerimizin daha iyi yetişmesini temin edecektir. 2023 Türkiye'si hakkaniyet, adalet, hukuk ve demokrasi üzerinde yükselecektir. Önemli olan halkımızın refahı mutluluğu ve huzurudur. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak biz bu anlamda katkıda bulunursak bundan memnun oluruz ve bunu temin etmek için başta üniversiteler ile dayanışma içerisindeyiz."

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Turgut, "Üniversitemiz aynı dönem içerisinde kurulan üniversiteler arasında at başı giden, öncelikleri olan yerdir. Biz tıbbı ve aromatik bitkiler açısından, sağlıkta ilgili aşı, serum ve ilaç çalışmaları açısından öncülük ediyoruz yeni tip koronavirüs sürecinde de ülkemizde herkes gördü ki biz sağlıkta öncü olmaya aday üniversitelerden biriyiz." şeklinde konuştu.

Malkoç, daha sonra rektörlük konferans salonunda "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konferansına katıldı.

Malkoç, burada Kamu Başdenetçiliği Kurumunun çalışmaları ve görev alanları ile Türkiye'nin 2023 hedeflerini anlattı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç Adıyaman'da temaslarda bulundu, konferansa katıldı Açıklaması
Kamu Başdenetçisi Malkoç Adıyaman'da temaslarda bulundu, konferansa katıldı Açıklaması

Adıyaman, Türkiye, Adalet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç Adıyaman'da temaslarda bulundu, konferansa katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi Malkoç Adıyaman'da temaslarda bulundu, konferansa katıldı Açıklaması - Son Dakika
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