Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Anayasa Mahkemesi'nde 100 bin tane dosya var"

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un katılımı ile Batman Üniversitesi'nde 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferans verildi.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş, Batman Valisi Hulusi Şahin, kamu kurum müdürleri, Batman Üniversitesi akademik personeli ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Davetlilere hitaben konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Aydın Durmuş, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun amacı, vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, idarenin kaliteli hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetim ilkelerinin oluşmasında idareye yol göstermek ve kamuda şeffaflığı sağlamak olduğunu biliyoruz. Sayın Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan müracaatları insan hakları, adalet, hakkaniyet açısından nasıl incelendiğini ve bunların üniversiteler ayağını inşallah bizlere bugün aktaracaktır" dedi.



Batman Üniversitesi'nde Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un katıldığı 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Başdenetçi Malkoç, "2010 yılındaki anayasa değişikliği ile beraber hak ve hürriyetler açısından iki tane daha temel müessese geldi. Bir tanesi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde 100 bin tane dosya var bireysel başvuru yapan. İkincisi Kamu Denetçiliği Kurumu, yani Ombudsmanlık dünyadaki yaygın adıyla" dedi.



Konuşmasının devamında Malkoç şunları söyledi:



"Batman bu yöredeki diğer illere göre yeni bir il. Ancak gelişmişliğini kısa bir zamanda tamamlayan, farklı birikimdeki insanları, farklı kültürdeki insanları mecz edildiği, potansiyeli çok güçlü bir ilimiz. Anadolu'muz çok zengin bir coğrafya. Batıda bir sürü iller var büyük büyük iller var. Ama insanlık tarihine baktığımızda bir Diyarbakır'ı, Mardin'i, Urfa'yı, Siirt'i, Bitlis'i mukayese ettiğinde, Berlin de yoktu, Londra da yoktu, bırakın New York'u Amerika kıtası yoktu. Böyle bir coğrafyada böyle bir medeniyetten geliyoruz."



"Hak ve özgürlüklerin yanındayız"



Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de yeni kurumlardan birisi. Kurulmasındaki hedef devletle, idareyle insanlar arasındaki ilişkide sorun çıktığında, sıkıntı oluştuğunda, problem oluştuğunda insanımız, vatandaşımız mahkemeye gitmesin, bu kuruma başvursun, bu kurum da işini çözsün. Kuruluş gayesi bu, iyi ki kurulmuş. Yani hakkaniyeti, adaleti tesis etmek için kurulmuş olan bir kurum. 2010 yılındaki anayasa değişikliği ile beraber hak ve hürriyetler açısından iki tane daha temel müessese geldi. Bir tanesi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde 100 bin tane dosya var bireysel başvuru yapan. İkincisi Kamu Denetçiliği Kurumu, yani Ombudsmanlık dünyadaki yaygın adıyla. Bunlar hak arama kültürünü yaygınlaştırmış olan müesseseler. Bu süreçte ne oldu; Türkiye'de inanılmaz derecede terör olayları arttı. Bir taraftan PKK, devlet bu imkanları tanırken, bu hak ve özgürlükleri tanırken buralarda hendek kazdılar, çukur kazdılar içine bomba koydular. Özerklik ilan edip, koydukları bombaları korumak içinde elinde silah, belinde silah dolaştı. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet böyle bir şeye müsaade etmez, nitekim etmedi de. Hak ve özgürlüklerin kullanılması ayrı bir şeydir, ifade hürriyeti ayrı bir şeydir, terör ayrı bir şeydir. Sonuna kadar biz kurum olarak da anayasadaki haklar itibarıyla hak ve özgürlüklerin yanındayız. Fikir ve ifade hürriyetinin yanındayız. Bunun şartı nedir; insan düşüncesini anlatırken, fikrini açıklarken başkalarına hakaret etmeyecek, ikincisi terörü ve şiddeti övmeyecek. Terör örgütlerini övmeyecek. Fransa'da da böyledir, İngiltere'de de böyledir, Amerika'da da böyledir. Dünyanın her yerinde böyledir. PKK terör örgütünün yanında bir de DEAŞ terör örgütü, o da yetmedi 40 yıldan beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde, okullarda, üniversitelerde, adliyede, emniyette örgütlenen FETÖ terör örgütü. Elbette devlet kendi vatandaşını korumak için tedbirler alacaktır. Yani bu hak ve özgürlükler ortamını terör zehirledi. Türkiye de çok şükür bunları geride bıraktı. Önümüzde fevkalade güzel bir dönem var. Ama bu dönemi taçlandıracak olan bizim hak arama konusundaki mücadelemizdir. Üniversitelerimizin bu anlamda yol göstermesi ve yol açmasıdır. 2010 yılındaki değişikliklerinden sonra ombudsmanlık geldi, kamu denetçiliği kurumu geldi. Nedir Kamu Denetçiliği Kurumu, nasıl müracaat edilir? Belediye ile problemiz var arzu ettiğiniz çözümü alamadınız veya haksızlık yapıldığına inanıyorsunuz veya üniversitede öğrencisiniz girdiniz sınava, hocanın ve idarenin size yeterli not vermediğine inanıyorsunuz. Bize müracaat edebilirsiniz. Valilikte, nüfusta, tapuda herhangi bir yerde adliyeler hariç, karşılaştığınız bir muamele, bir haksızlık karşısında bize gelebilirsiniz." - BATMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

