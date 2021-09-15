Kamu Başdenetçisi Malkoç Azerbaycan'da - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanı ve Türkiye Ombudsmanı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva'nın daveti üzerine Azerbaycan'a geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanı ve Türkiye Ombudsmanı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan- Ermenistan savaşı sonrasında Ermenistan'ın bölgede bıraktığı mayınların haritasını Azerbaycan'a teslim etmesine yönelik bir çalışma yürütmek ve bölgede bulunan tarihi eserlere yönelik tahribatı tespit ederek rapor hazırlamak için Azerbaycan'a ziyarette bulundu. Temaslarına başlayan Malkoç, Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarına gül bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Malkoç, ardından Azerbaycan ve Türk şehitliklerine geçerek anıtlara çelenk bıraktı.

Türk şehitliği anıtını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Malkoç, "Dünyada en fazla savaşın olduğu, binaların yıkıldığı, kadınların dul, çocuklarını da yetim kaldığı topraklar İslam coğrafyası. Geçen seneye kadar Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi ve çevresi Ermenistan'ın işgali altındaydı. Çok şükür geçen sene Azerbaycan ordusunun çok güçlü bir hücumuyla ve yeni geliştirdiği savaş teknikleri ile bağımsızlığa kavuşturuldu. Dileğimiz, temennimiz odur ki aynı zamanda Keşmir'in ve diğer İslam coğrafyasının, özellikle Filistin ve diğer bölgelerin de bir an önce huzura ve hürriyete kavuşmasıdır. Biz, İslam Ülkeleri Ombudsmanlık Birliği olarak gayretimiz ve çabamız budur. Bu anlamda Azerbaycan Ombudsmanı Sabine hanımın gösterdiği gayrete teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şeref Malkoç, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Milli Mayın Temizleme Ajansı Kurul Başkanı Vugar Suleymanov ile görüşme gerçekleştirecek. Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam şehrinde incelemelerde bulunacak olan Malkoç, daha sonra Şuşa şehrinde Ermenistan tarafından tahrip edilen tarihi ve kültürel anıtları inceleyecek. Terter şehrini de ziyaret edecek olan Şeref Malkoç'un Azerbaycan temasları 19 Eylül'e kadar devam edecek. - BAKÜ