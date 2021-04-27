Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

27.04.2021 10:33
Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Türk milleti tarihinde hiçbir zaman zulmetmemiştir, zulme alet olmamıştır.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Türk milleti tarihinde hiçbir zaman zulmetmemiştir, zulme alet olmamıştır. O açıdan arşivlerimiz çok açık. İngiliz, Fransız, Alman, Amerikalı kim istiyorsa gelsin arşivlerimize baksın. Bunun rahatlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, yazılı açıklamasında, ABD Başkanının yaptığı açıklamada haksız, hukuksuz bir ifade kullandığını ve Türk milletini itham ettiğini bildirdi.

Bu açıklamanın hukuka, akla ve ahlaka aykırı olduğunu belirten Malkoç, "ABD Başkanı Joe Biden sadece Amerika'daki Ermenileri tatmin etmek ve Türk milletine, Türk devletlerine zarar vermek için bunu yapmıştır. Bunun hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Tarihte hiçbir karşılığı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı Devleti'nin, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi dünyanın en sıkıntılı bölgesini 600 yıl boyunca yönettiğini ve bu bölgelerin tarihte sadece Osmanlı döneminde huzur içerisinde yaşadıklarını vurgulayan Malkoç, Osmanlı Devleti'nin yönettiği milletlerden birisinin de Ermeniler olduğunu belirtti.

Malkoç, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti'nde Ermenilere o kadar önem verilmiş ki devletin en yüksek kademelerine yönetici yapılmıştır. ve Ermenilere tebaa-i sadıka denmiştir. Araya Ruslar, İngilizler, Fransızlar ve diğer unsurlar girerek Ermenileri silahlandırmış Taşnak ve Hınçak çeteleri oluşmuştur. Taşnak ve Hınçak çeteleri Malatya'da, Adana'da, Maraş'ta, Kars'ta, Bakü'de, Ardahan'da, Karabağ'da, Trabzon'da onlarca yerde yüz binlerce Müslümanı katletmişlerdir. Rusların, İngilizlerin, Fransızların verdiği silahlarla bunu yapmışlardır. Maraş, Hatay, Van gibi şehirleri işgal edip sonradan yabancı devletlere Ruslara, İngiliz askerlerine burayı teslim etmişlerdir."

"Asıl katliamı Ermeniler yapmıştır"

"Biz millet olarak tarihimizle iftihar ederiz. Türk milleti tarihinde hiçbir zaman zulmetmemiştir, zulme alet olmamıştır." ifadesini kullanan Malkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O açıdan arşivlerimiz çok açık. İngiliz, Fransız, Alman, Amerikalı kim istiyorsa gelsin arşivlerimize baksın. Bunun rahatlığı içerisindeyiz. Çünkü zulmetmemişiz, kendimize güveniyoruz. Ama Ermeniler kendi arşivlerini, tarihçelerini hiçbir zaman açmamışlardır, açamıyorlar da. Çünkü asıl katliamı onlar yapmışlardır. Bakın daha çok yakın zamanda Azerbaycan'da, Karabağ'da binlerce insanı katlettiler. Bunları hep beraber yaşadık, gördük. Orada Ermenilerin savaş alanı dışında uzun menzilli füzelerle insanları nasıl katlettiğini gördük. Öyle yüz yıl öncelerine gitmeye gerek yok. 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiler. Ermeniler arkasını Avrupalılara, Fransızlara ve Amerikalılara dayayarak tarihi istismar etmeye çalışıyor. Maalesef ABD Başkanı Joe Biden da Ermenilere alet olmuştur. Bundan en fazla Amerikalılar zarar görecektir. ABD Başkanı Biden ne söylerse söylesin, tarihin önünde, hukukun önünde, adaletin önünde bunlar geçersizdir. Biz hakkaniyet duygumuzdan, imanımızdan, insan haklarından, adaletten aldığımız güçle bu coğrafyalarda hukuku, insan haklarını ve demokrasiyi savunacağız."

Türkiye ombudsmanlığı olarak, insan haklarıyla ilgili bütün konularla ilgilendiklerini belirten Malkoç, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaptığı sivil katliamlarını rapora döktüklerini bildirdi.

Başdenetçi Şeref Malkoç, "Şimdi Biden'ın yaptığı bu açıklamalardan, ifadelerden sonra süreci takip edeceğiz. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıp dünyadaki diğer ombudsmanlık kurumlarıyla gelişmelere göre yeni raporlar hazırlayacağız, yeni çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ombudsman, Kamu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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