Kamu Başdenetçisi Malkoç, çocuklara KDK'yı anlattı - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç, çocuklara KDK'yı anlattı

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) görevlerini anlattı.

Kumu Başdenetçisi Malkoç, Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve kamu denetçileriyle Ankara'daki Sofuoğlu İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Malkoç, çocuklarla tek tek konuşarak gelecekteki hayallerini sordu. Ardından Malkoç, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülkenin Türkiye olduğunu, bunun Atatürk tarafından kararlaştırıldığını anlattı. Malkoç, KDK'ya çocukların da birebir başvurarak şikayet dilekçelerini iletebildiğini söyleyerek, "Bunun dünyada başka bir örneği bulunmuyor. KDK, 18 yaşından küçüklere başvuru hakkı tanıyan tek kurumdur" dedi.KDK'ya öğrenciler tarafından çok başvuru geldiğini söyleyen Malkoç, bu başvurulardan bazılarının okullara ilişkin olduğunu, bunun üzerine ilgili kurumlarla hemen temas kurduklarını belirtti. Malkoç, daha sonra Atatürk Orman Çiftliği Beştepe Millet Kütüphanesi karşısındaki alanda çocuklarla ağaç dikme etkinliğine katıldı.