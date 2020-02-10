Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan deprem açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan deprem açıklaması - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan deprem açıklaması

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Geçmişte kurumlar arası organizasyonun zafiyetinden, eksikliğinden Türkiye tecrübe kazanmış.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Geçmişte kurumlar arası organizasyonun zafiyetinden, eksikliğinden Türkiye tecrübe kazanmış. Sivil toplum örgütlerinden Kızılaya, AFAD'a, jandarmadan polise varıncaya kadar bu tedbirlerin alınması fevkalade önemli." dedi.

Malkoç, Malatya Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin büyüklüğüne ve coğrafyasının genişliğine bakıldığında ülkenin yaşadığı önemli depremlerden birisi olduğunu anlatan Malkoç, "Deprem anından itibaren halkımız, kurumlarımız, Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün organları çok kısa süre içerisinde olay mahaline intikal ettiler. Her kurum, herkes ne yapacağını biliyordu. Bu memnuniyet verici, organizasyon açısından de fevkalade önemli." diye konuştu.

Bakanların, valilerin ve belediye başkanlarının deprem bölgesinde olayın başında olduğunu hatırlatan Malkoç, şunları kaydetti:

"Bunlar belki not edilip, ders olarak okutulması gereken çalışmalar. Malatya, Elazığ ve çevresi tarih boyunca depremle muhatap olmuşlardır. Depremin büyüklüğü karşısından meydana gelen hasar, geçmiş depremlerle mukayese edildiğinde çok büyük hasar sayılmaz. Bundan daha önemlisi tedbirleri zamanında alınıyor ve alınmış olması. Geçmişte kurumlar arası organizasyonun zafiyetinden, eksikliğinden Türkiye tecrübe kazanmış. Sivil toplum örgütlerinden Kızılaya, AFAD'a, jandarmadan polise varıncaya kadar bu tedbirlerin alınması fevkalade önemli. Bizler de bu tedbirleri yerinde görmek için Malatya'dayız."

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin depremden olumsuz etkilendiğini belirterek, "500 civarında yıkık, 260 civarında acil yıkılması gereken, 6 bin 500 civarında da ağır hasarlı bina var. Mağdur olan vatandaşlarımızın sayısı şu an 7 binler civarında, tespit çalışmaları devam ediyor. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde teknik ekiplerimiz çalışıyor. " ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Valiliğin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, burada Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü.

Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan deprem açıklaması

Şeref Malkoç, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:23 Kaynak: AA
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