Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı

7 saat önce

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı, System.String[]

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Türkiye, ekonomisi, sosyal dokusu, eğitimi ve sağlık hizmetleri ile güçlü ülkedir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın daveti üzerine Nevşehir'e geldi. Kentte '28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine' konulu konferansa katılan Malkoç, konferans öncesi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde açıklama yapan Malkoç, Türkiye'yi her alanda tahrip eden iki hattın bulunduğunu belirterek, "Birincisi deprem oluşturan fay hatları diğeri de sosyal yapıyı mahveden darbe hattıdır. Tıpkı deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Türkiye artık geçmişine göre ekonomisi, sosyal dokusu, eğitimi ve sağlık hizmetleri ile güçlü bir ülkedir. Bunda en önemli pay bunların öncülüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörümüz, sanayicilerimiz cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 için bu anlamda hazırlıklarını sürdürmektedir" diye konuştu.


Şeref Malkoç, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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