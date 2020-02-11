Kamu Başdenetçisi Malkoç, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (2)

18 dakika önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Malkoç, beraberindeki heyetle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret etti.

Daha sonra merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve enkaz kaldırma çalışmasının yürütüldüğü Abdullah Paşa ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Malkoç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kurulan irtibat ofisinde yetkililerden bilgi aldı.

Malkoç, burada yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen büyük depremde can kayıplarının çok olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Afet sonrası kentte yapılan çalışmaları önemli gördüğünü dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Depremin üzerinden 18 gün geçti. Bu sürede yapılan hizmetler ve çalışmalar olağanüstü büyüklüktedir. Özellikle 1999 depremini yaşadık. O dönemi hatırlıyoruz. O depremde 20 günde bile enkazda ölülerimizi çıkaramamıştık. Şimdi ise bütün tedbirler alındı ve yıkımlar başladı. Konteyner kentler kuruluyor. Şehir yeniden imar edilerek, temeller atılacak. Bu durum milletimizin büyüklüğünü ve devletimizin organizasyon gücünü ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkeyi yönetenlerin hassasiyetini gösteriyor. Deprem, Elazığ ve Malatya için büyük bir yıkım. Allah daha büyüklerinden korusun. Vatandaşımızın yanında olmak ve gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımızın çalışmalarına katkı sunmak için geldik."

Kamu Başdenetçisi Malkoç, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (2)

Şeref Malkoç, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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