Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz - Son Dakika

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, " Türkiye'nin son 15-20 yılında geçmişten gelen birikimi üzerine ilaveler yapıldı. Hem hizmet çeşitlendirildi hem de kalitesi artırıldı. Hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi artarken, insanlarımızın hak arama konusunda anayasal ve yasal düzenlemelerle alanı genişletildi. Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz. İdareyle vatandaş arasında hakemlik ve arabuluculuk yaparken, halkın avukatlığını yapmış oluyoruz.

Zonguldak'ta ziyaretlerde bulunan ve konferanslara katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmaların nedeninin enerji olduğuna değinen Malkoç, "Çağımız enerji çağı, Ukrayna'da ve çevremizde meydana gelen hadiselere baktığımızda yine bunların sebebinin enerji olduğunu görüyoruz. İnşallah 21'inci yüzyıldaki bu enerji mücadelesi, savaşsız sona erer. Ekonominin gerekleriyle ve insan hakları hukukunu koruyarak bu enerji paylaşımı gerçekleşir" dedi.