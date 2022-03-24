Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz

24.03.2022 15:27
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'nin son 15-20 yılında geçmişten gelen birikimi üzerine ilaveler yapıldı.

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, " Türkiye'nin son 15-20 yılında geçmişten gelen birikimi üzerine ilaveler yapıldı. Hem hizmet çeşitlendirildi hem de kalitesi artırıldı. Hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi artarken, insanlarımızın hak arama konusunda anayasal ve yasal düzenlemelerle alanı genişletildi. Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz. İdareyle vatandaş arasında hakemlik ve arabuluculuk yaparken, halkın avukatlığını yapmış oluyoruz.

Zonguldak'ta ziyaretlerde bulunan ve konferanslara katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmaların nedeninin enerji olduğuna değinen Malkoç, "Çağımız enerji çağı, Ukrayna'da ve çevremizde meydana gelen hadiselere baktığımızda yine bunların sebebinin enerji olduğunu görüyoruz. İnşallah 21'inci yüzyıldaki bu enerji mücadelesi, savaşsız sona erer. Ekonominin gerekleriyle ve insan hakları hukukunu koruyarak bu enerji paylaşımı gerçekleşir" dedi.

'POTANSİYELİ VE GEÇMİŞİ GÜÇLÜ ŞEHİR'Zonguldak'ın ticari, sosyal ve ekonomik olarak enerjisiyle tekrar Türkiye'nin gündemine oturduğunu belirten Malkoç, " Filyos'ta kurulan ve kurulacak tesisler bölgeyi ve Zonguldak'ı öne çıkarmıştır. Önümüzdeki günlerde Zonguldak daha da parlayacaktır. Birçok sanayi ve enerji kurumu bu havzada yer alacak ve tesisini kuracaktır. Tıpkı Ereğli Demir Çelik'te binlerce insan çalıştığı gibi Filyos'ta bu tesisler kurulduğunda binlerce insan çalışacaktır. Zonguldak potansiyeli ve geçmişi güçlü bir şehir. Eğer uygun projeleri Zonguldak'ın eşrafı, yöneticileri ve siyasetçileri hazırlarsa; Zonguldak bundan iyi istifade edecektir. Üniversitesiyle, şehriyle, sivil toplum örgütleriyle bu enerjideki dönüşüm ve değişime yetişemezse; ister istemez buradaki imkanlar, ekonomik güç, Zonguldak'ın çevresindeki il ve ilçelere dağılacaktır. Yaptığım görüşmelerde Zonguldak, buna hazır bir şehir" diye konuştu.'GÜÇLÜ İRADE KARŞISINDA VATANDAŞIN SESİYİZ'Kurulduğundan beri Kamu Denetçiliği Kurumu'nun alanının Cumhurbaşkanlığı sistemiyle genişlediğini ifade eden Malkoç, "Türkiye'nin en geç ve dinamik kurumlarımdan birisi. Türkiye'nin son 15-20 yılında geçmişten gelen birikimi üzerine ilaveler yapıldı. Hem hizmet çeşitlendirildi hem de kalitesi artırıldı. Hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi artarken, insanlarımızın hak arama konusunda anayasal ve yasal düzenlemelerle alanı genişletildi. Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz. İdareyle vatandaş arasında hakemlik ve arabuluculuk yaparken, halkın avukatlığını yapmış oluyoruz" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz
YORUMLAR
500
Kamu Başdenetçisi Malkoç Zonguldak'ta gazetecilerle buluştu Kamu Başdenetçisi Malkoç Zonguldak'ta gazetecilerle buluştu Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Ukraynalı göçmenlerle temasa geçip olayları yerinde inceleyeceğiz' Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Ukraynalı göçmenlerle temasa geçip olayları yerinde inceleyeceğiz'

Şeref Malkoç, Zonguldak, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
15:11 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?
15:01 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş'ın eski sevgilisi merhum Ata için yaptığı yorum pes dedirtti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 15:51:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi Malkoç: Güçlü idare karşısında vatandaşın sesiyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement