Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Halkın avukatı, idarecinin danışmanıyız"
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Halkın avukatı, idarecinin danışmanıyız' - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Halkın avukatı, idarecinin danışmanıyız"

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak vatandaşla devlet arasında sıkıntı, sorun olduğunda yargıya intikal etmeden bunları çözemeye çalışıyoruz.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak vatandaşla devlet arasında sıkıntı, sorun olduğunda yargıya intikal etmeden bunları çözemeye çalışıyoruz." dedi.

Bilecik Valiliğini ziyaret eden Malkoç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malkoç, Bilecik'in Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de son yıllarda fevkalade güzel gelişmeler oldu, her alanda gelişmeler oldu. Örneğin, sabah hızlı tren ile çok kısa sürede buraya gelmiş olmamız, bunun en güzel emaresi. Bu hizmetlerden Bilecik de fevkalade nasibini alıyor." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun önemine değinen Malkoç, uzlaşma ve ara bulucuğun, insanlığın huzuru ve mutluluğuna yönelik çalışmalar olduğunu anlattı.

Bu kurumların, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden itibaren varlığını sürdürdüğünü dile getiren Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak vatandaşla devlet arasında sıkıntı, sorun olduğunda yargıya intikal etmeden bunları çözemeye çalışıyoruz. Bu anlamda halkın avukatıyız, aynı zamanda da idareye, idarecilere danışmanlık yapan, yol gösteren, tavsiye kararı veren bir kurumuz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, daha sonra Vali Bilal Şentürk ile makamında görüştü.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Halkın avukatı, idarecinin danışmanıyız

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çakar lamba kullanımının yasaklanmasının ardından tepe lambası kullanımı başladı
Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 15:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Halkın avukatı, idarecinin danışmanıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]