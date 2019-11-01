Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Hollanda'da yaşayan Türklerin Hollanda anayasasının ve yasalarının kendilerine tanıdığı haklardan büyük ölçüde haberdar olduğunu gördüklerini belirterek, "Hollanda'da bulunan insanımızın 50 yıllık mücadeleden sonra kendi hak ve hukukunu öğrenmiş olduğunu gördük ve bunu korumasında iyi bir seviyeye getirdiğini müşahede ettik." dedi.

Hollanda Ombudsmanlığınca düzenlenen Poldershop etkinliğine katılmak üzere Lahey'e gelen Malkoç, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) Başsavcısı Serge Brammertz ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkan Yardımcısı Yargıç Robert Fremr ile görüştü. Malkoç, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Malkoç, büyükelçilikteki toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, STK'ler ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının aralarında terör örgütlerine katılımın önlenmesi gibi pek çok konuda önemli çalışmalar yaptığını belirten Malkoç, "Umut ediyorum ki Hollanda makamları bunun yeterince farkında olurlar ve buradaki toplumun huzurunun ve barışın sağlanmasında Türklerin ne kadar faydalı çalışma yaptığını müşahede ederler." ifadesini kullandı.

"Hollanda'da bulunan insanımızın 50 yıllık mücadeleden sonra kendi hak ve hukukunu öğrenmiş olduğunu gördük ve bunu korumasında iyi bir seviyeye getirdiğini müşahede ettik" diyen Malkoç, yurt dışında yaşayan Türklere iyi eğitim almaları, ticari hayatta ve siyasette aktif olmaları tavsiyelerinde bulundu.

Dünyanın barışa ve huzura ihtiyacı olduğuna işaret eden Malkoç, bunun da vicdan sahibi, insan haklarından yana kişiler tarafından adalet ve hakkaniyeti egemen kılarak sağlanabileceğini vurguladı. Malkoç, sivil toplum örgütlerinin bu anlamda daha çok çaba göstermesi, dünyadaki haksızlık ve hukuksuzluklara karşı ombudsmanların da gayretini artırması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin yıllardır farklı terör örgütleri ile mücadele ettiğine dikkati çeken Malkoç, "Türkiye deneyimleriyle terörle mücadelede dünyaya örnek bir ülkedir. Türkiye'nin yaptığı bu güzel çalışmaları bütün dünyaya anlatması gerekiyor. Bu yüzden biz bir taraftan idarenin eylem ve işlemlerini denetlerken insan hakları açısından da Türkiye'nin medarı iftarı olan bu güzel çalışmaları dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bunu hem gurur hem de iftiharla anlatıyoruz." diye konuştu.

Malkoç, bugün yaptığı IRMCT ve UCM ziyaretlerindeki görüşmelerde de Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi anlattığını ve Brammertz ve Fremr'in bunların bütün dünyaya anlatılması için öneride bulunduğunu dile getirdi.