KAHRAMANMARAŞ - Kamu Başdenetçisi Malkoç, Valiliği ziyaret etti - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bizim milletimiz hizmetin en iyisine layık bir millet. Bunu tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ispatlamıştır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Malkoç, kamu denetçileri Arif Dülger, ve Sadettin Kalkan ile Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Türkiye'nin en genç, en yeni ve en dinamik kurumlarından birisi olduğunu belirtti.

Malkoç, TBMM'den kuvvet alarak çalışan KDK'nın vatandaşla idare arasındaki sorunları dostane bir şekilde çözmek ve kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin denetimlerini çözmek gibi iki temel görevi icra ettiğini ifade ederek, Anadolu'nun çeşitli illerine giderek kurumun tanıtımını yaptıklarını bunun yanında yöneticileri vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Gittikleri illerin sorunlarını kamu denetçiliği açısından incelediklerini, bu arada baro, ticaret sanayi odası, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla da istişareler yaptıklarını anlatan Malkoç, şunları kaydetti:

"Hangi ile gittiysek o ille ilgili geniş bilgi alıp o ilin var olan sorunlarını, gelişmesi gereken alanlarını ve kurumlarını raporlayıp, TBMM'ye, ilgili bakanlıklara ve sayın Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Bu anlamda da katkımız oluyor. Bizim milletimiz hizmetin en iyisine layık bir millet. Bunu tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ispatlamıştır. Hakkaniyet sahibi, hukuku üstün tutan bir millettir. Merhamet sahibi bir millettir. İşte bu millete yapılacak olan hizmetin en iyisi, en kalitelisi olması için çaba gösteren kurumlardan birisiyiz. Halkın derdini dinleyen sıkıntısına paydaş olup çözmeye çalışan kurumlardan biriyiz."

Malkoç, Türkiye'nin sağlık, eğitim, ulaşım gibi akla gelen her alanda en iyisi olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Malkoç, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kongre Merkezi'nde "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konferansına katıldı.

Malkoç, burada Kamu Başdenetçiliği Kurumunun çalışmaları ve görev alanları ile Türki'nin 2023 yılı hedeflerini anlattı.

Etkinlik, soru cevap bölümüyle sona erdi.