Malkoç: "Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var" - Son Dakika
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Malkoç: "Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var"

17.05.2022 18:45

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, terörle mücadelede, Türkiye'nin milli menfaatinde ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında ülke olarak bir yumruk olunması gerektiğini söyledi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, terörle mücadelede, Türkiye'nin milli menfaatinde ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında ülke olarak bir yumruk olunması gerektiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin davetlisi olarak kente gelen Malkoç, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konulu konferansa katıldı. Malkoç, burada gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'deki 110 üniversitede "Ombudsmanlık Topluluğu" oluşturduklarını aktaran Malkoç, "Türkiye'de açık öğretim fakülteleri dahil 8 milyon üniversite öğrencimiz var. Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var. Bundan daha büyük mutluluk mu olur?" dedi.

Gençlerin Türkiye'nin umudu olduğunu vurgulayan Malkoç, "Sizler Türkiye'nin heyecanısınız, geleceğisiniz, size emek veren hocaların ürünüsünüz ve ailenizin umut bağısınız. Elbette ülkeye karşı da sorumluluklarınız var." diye konuştu.

CİMER'e 2021 yılında 6,5 milyona yakın başvuru yapıldığını anlatan Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bunlardan memnun oluyorum. Bizim insanımız hakkını biliyor, haksızlığa uğradığında hukukunu nerede koruyacağı konusunda tecrübesi var. Bu açıdan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de siyasetin karmaşık ve tartışmalı olduğunu dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Ama kamu denetçiliği kurumu çok şükür bu siyasi çekişme ve tartışmalara rağmen TBMM'de çekişme, tartışma konusu olmamıştır. Kanunda yazılı özellikleri titizlikle takip ediyoruz, bunu kararlarımızdan görebilirsiniz. Zor bir görev, Cumhurbaşkanı'nın işlem ve eylemlerini denetleyeceğiz, bakanların işlem ve eylemlerini denetleyeceğiz. Ama hangi görev olursa olsun insan bulunduğu görevin hakkını vermek zorundadır. Biz Türk milleti olarak öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki dünyanın neresinde bir sıkıntı olursa olsun ucu geliyor buraya dayanıyor. O açıdan bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız.

Güçlülüğümüzde gençliğin iyi yetişmesinde ve birlik beraberliğimizdedir. Bizim dedelerimizin, büyüklerimizin 600 yıl boyunca 72,5 milleti yönettiği coğrafya... Nasıl yönetmişler adaletle, hakkaniyetle. Kimsenin giysisine karışmamışlar, diline karışmamışlar, dinine karışmamışlar."

Malkoç, siyasi farklıklar ve inanç farklılıklarının toplumun zenginlikleri olduğunu vurgulayarak "Siyasi görüşlerimiz, inançlarımız farklı olabilir ama terörle mücadelede, Türkiye'nin milli menfaatlerinde, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında bir yumruk gibi hep beraber olacağız inşallah, bunda tereddüdümüz yok." dedi.

Konferansın sonunda Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Malkoç'a çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan Malkoç, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamlarında ziyaret etti.

Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var
Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var
Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var
Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var
Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var
Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var
Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var
Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var
Malkoç: Yunanistan'ın nüfusu kadar bizde üniversite öğrencisi var

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Kaynak: AA

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