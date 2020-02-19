Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan terörle mücadele vurgusu - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, terörle mücadeleye ilişkin, "Hak ve hürriyetlerin kullanılması ortamını terör zehirlemişti, şimdi o zehir temizleniyor." dedi.

Malkoç, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de, Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, tarih ve kültür şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) yeni bir kuruluş olduğunu, vatandaşla devlet arasında sıkıntı olduğunda yargıya intikal etmeden bunları çözemeye çalışan bir kurum olduklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır kurum temsilcisi olarak bölgeye ziyaretlerde bulunduklarını, bu süre içerisinde terörle mücadele büyük mesafe alındığını gözlemlediklerini kaydeden Malkoç, şöyle konuştu:

"Eğitim, sağlık, ulaştırma ve sağlık başta olmak üzere hizmetlerin kalitesi arttı. Bunlar memnuniyet verici hususlar. Hak ve özgürlükler alanında da hem anayasa hem de yasalarda önemli değişiklikler yapıldı. Elbette terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın verdiği, az bir tahribat değil. Türkiye'nin terör hastalığından kurtulması kolay olmadı. Hak ve hürriyetlerin kullanılması ortamını terör zehirlemişti. Şimdi o zehir temizleniyor. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde, bu konuda çalışan bütün birimlerimizin gayretleriyle oldu. Elbette bunun sıkıntıları ve bedeli oldu. Türkiye, çok şükür terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Şimdi yaraları sarma zamanı, daha iyiyi yakalama dönemidir."

Vali Yaman ise ilde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğunlaştığını söyledi.

Malkoç, daha sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ı ziyaret etti.