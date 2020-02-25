Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü' - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü"

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, darbe girişimlerinin Türkiye için geçmişte olduğu gibi tehdit unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla geçmişten günümüze çeşitli tedbirler alındığını belirterek, "Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü bir ülkedir.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, darbe girişimlerinin Türkiye için geçmişte olduğu gibi tehdit unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla geçmişten günümüze çeşitli tedbirler alındığını belirterek, "Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü bir ülkedir. Burada en büyük pay, bunun öncülüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın." dedi.

Malkoç, " 28 Şubat'tan 2023 Türkiyesi'ne" konulu konferansa katılmak üzere geldiği Nevşehir'de ilk olarak Vali İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, Aktaş ile bir süre görüştü.

Malkoç, daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Malkoç, 28 Şubat sürecinin yıl dönümü yaklaşırken Türkiye'nin geçmişe kıyasla çok daha güçlü bir ülke konumuna eriştiğini, sosyal yapıyı zedeleyecek girişimlerin ortadan kaldırılması için başarılı çalışmalar yapıldığını belirtti.

Darbe girişimlerinin Türkiye için geçmişte olduğu gibi tehdit unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla geçmişten günümüze çeşitli tedbirler alındığını vurgulayan Malkoç, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi tahrip eden iki ayrı hat vardır. Bunlardan birisi deprem oluşturan fay hatlarıdır, diğeri de sosyal yapıyı mahveden darbe hattıdır. Tıpkı deprem gibi darbeler de Türkiye'nin sosyal yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Nasıl ki Türkiye, depreme dayanıklı mekanlar yapıp depremin zararlarını ortadan kaldıracak kabiliyet ve güce geldiyse, siyaseti, ticareti, ekonomiyi, hak ve özgürlükleri mahveden darbe hattını da ortadan kaldıracak tedbirleri de almıştır. Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü bir ülkedir. Burada en büyük pay, bunun öncülüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın."

Malkoç, öğleden sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenecek "28 Şubat'tan 2023 Türkiyesi'ne" konulu konferansta akademisyen ve öğrencilerle buluşacak.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü

Şeref Malkoç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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