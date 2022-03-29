Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye insanlığın onuru için Suriyeli mazlumlara sahip çıktı" - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye insanlığın onuru için Suriyeli mazlumlara sahip çıktı"

29.03.2022 15:43
Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye insanlığın onuru için Suriyeli mazlumlara sahip çıktı"

Türkiye'nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin insanlığın onuru ve haysiyeti adına Suriyeli mağdurlara sahip çıktığını, Türkiye halkının Suriyelilerle ekmeğini bölüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin insanlığın onuru ve haysiyeti adına Suriyeli mağdurlara sahip çıktığını, Türkiye halkının Suriyelilerle ekmeğini bölüştüğünü söyledi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki İslam Dünyası Ombudsmanlar Birliğinin (İİTOB) Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 7'nci toplantısına katıldı.

Fas Krallığı Arabuluculuk Kurumunda düzenlenen toplantıya, Fas'ın yanı sıra Azerbaycan ve Pakistan ombudsmanları da katıldı.

Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam Dünyası Ombudsmanlar Birliğinde Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla AA muhabirine konuşan Malkoç, İslam Dünyası Ombudsmanlar Toplantısı'nın önceki yıllarda Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Malkoç, iki yıl aradan sonra yüz yüze düzenlenen bu toplantının önemine dikkati çekti.

Toplantıda Afganistan, Yemen ve diğer İslam coğrafyasındaki insan hakları ihlalleri ve sorunlarını ele alacaklarını ifade eden Malkoç, ayrıca Avrupa'daki İslamofobi ve Avrupa'da yaşayan Müslümanların hak ve hukuklarını nasıl koruyacaklarını da görüşeceklerini kaydetti.

Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Rusya- Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması çabalarının da gündemlerinde olduğuna dikkati çekerek, Fas'tan sonra Macaristan'daki göçmenleri ve göçmenlerin bulunduğu yerleri ziyaret edeceğini söyledi.

İnsan hakları konusunun bütün dünyadaki insanların konusu olduğuna vurgu yapan Malkoç, Suriye'deki iç savaşta milyonlarca insanın yerinden edildiğine de işaret etti.

Malkoç, milyonlarca Suriyelinin bu iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu konuda son derece geniş bir tecrübesi var. Türkiye insanlığın onuru ve haysiyeti için Suriyeli mazlumlara sahip çıktı. Türkiye halkı onlarla ekmeğini bölüştü, yiyeceğini bölüştü, onlara destek oldu."

Türkiye'nin bu tecrübesini, Polonya, Romanya ve Macaristan'da kullanmak istediklerini belirten Malkoç, aynı zamanda İslam dünyası ombudsmanlarına da bu tecrübeyi aktarmayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Malkoç, "Diğer İslam ülkelerinden gelen arkadaşlarla umut ediyorum ki insan hakları konusunda, özellikle İslam dünyasındaki insan hakları konusunda önemli ve ciddi bir mesafe alacağız." ifadelerini kullandı.

Fas Krallığı Ombudsmanı Muhammed Binalilu de İslam Dünyası Ombudsmanlar Birliğinin Fas'taki toplantısının önemine vurgu yaparak, bu toplantının uluslararası dönüşümler ve değişimler bağlamında insan hak ve hukukunda yaşanan gelişmelerin ele alınması fırsatı sunacağını kaydetti.

Binalilu, toplantının İslam dünyasına birlikte çalışma imkanı sunduğunu sözlerine ekledi.

İslam Dünyası Ombudsmanlar Birliğinin, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 7'nci toplantısı yarın sona erecek.

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Suriyeli, Türkiye, İslam, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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